Fiamme nella distilleria, Vigili del Fuoco in azione per domare l'incendio: evacuata la zona

Non c'è pace a Faenza. Un rogo di grande dimensione è scoppiato lunedì mattina nella distilleria Caviro di Faenza. Sono subito entrate in azione le squadre dei Vigili del Fuoco per domare il vasto incendio. Forti esplosioni e alte colonne di fumo sono state segnalate nella zona, mentre pompieri e forze dell'ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire.

Partita intanto l'evacuazione nella zona circostante. Per ragioni di sicurezza, le autorità invitano i cittadini a portarsi ad almeno un chilometro dall'azienda. Queste le vie interessate all’evacuazione: via Cantrigo, via Celletta, Via Cerchia, Via Convertite, Via dal Prato, Via Finali, Via Malpighi, Via Morgagni, Via Murri, Via Pacinotti, Via Piero della Francesca, Via Righi, Via San Silvestro, Via Spallanzani, Via Ramazzini, Via Valsalva. È stato attivato il numero per l'emergenza incendio. Per informazioni o segnalazioni, contattare subito lo 0546 691349.

Protezione Civile: non avvicinatevi

La Protezione Civile di Ravenna intanto indica ai cittadini di non recarsi nell’area e nelle strade nei dintorni della Caviro (Via Convertite). Le strade devono rimanere libere al massimo per l’intervento dei mezzi di soccorso. Non creare intranci alla circolazione e/o raduni di curiosi nell’area interessata.

Alcuni consigli per chi abita nelle zone limitrofe fino al cessato allarme (notizie da Comune e/o ARPA): Chiudere tutte le finestre e le porte esterne (soprattutto se ci si trova sottovento all’incendio). Fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento, siano essi centralizzati o locali. In caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti a naso e bocca. Mantenersi sintonizzati mediante i canali Facebook, Telegram, radio, TV sulle stazioni emittenti indicate dalle autorità

