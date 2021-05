Tremendo incidente: l'aereo si schianta al suolo incendiandosi

Tragedia nel ravennate venerdì mattina. Un piccolo aereo è precipitato in tarda mattinata in una zona non lontana dall'aeroporto La Spreta di Ravenna. L'aereo si è incendiato al suolo sbriciolandosi su un'area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco che stanno cercando di ricostruire il numero degli occupanti. Dalle prime informazioni pare che ci siano dei morti.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO

Foto Massimo Argnani