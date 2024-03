Investito e ucciso a 28 anni mentre torna dall'allenamento: gli atleti ricordano l'amico scomparso

Sabato 23 marzo, alle 14,30, nell’area attrezzata per gli allenamenti della disciplina sportiva del Calisthenics, all’interno della “Passeggiata lungocanale Candiano” di via d’Alaggio in Darsena di città, si terrà un’esibizione di giovani atleti e atlete della Calisthenics Ravenna in memoria di Marco Saponi, 28enne sportivo deceduto il 23 marzo del 2022 quando venne investito da un’automobile mentre rientrava dagli allenamenti in palestra.

Interverranno l’assessore allo Sport Giacomo Costantini e l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte. Parteciperanno inoltre i dirigenti, gli allenatori e una cinquantina tra ragazzi e ragazze della Calisthenics Ravenna, ma anche i dirigenti e gli atleti e atlete della Chonastenics Asd che pure frequenteranno l’area.

Il Calisthenics è uno sport che prevede un metodo o sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero oppure ad uno specifico piano di allenamento per perseguire obiettivi differenti. L’affermazione del Calisthenics a Ravenna è dovuta soprattutto all’impegno dell’allenatore Mattia Sampaoli, che cominciò a praticare questa disciplina nel 2006, anno in cui si stava diffondendo in Italia.