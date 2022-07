Per il Jova Beach Party sospesi i mercati di Punta e Marina e la vendita itinerante

In occasione del Jova Beach Party, in programma l'8 e il 9 luglio prossimi, per il quale si prevede notevole affluenza di pubblico, sono stati sospesi i mercati estivi di Punta Marina, previsto il venerdì in viale Dei Navigatori, e di Marina di Ravenna, che si svolge il sabato in viale Delle Nazioni. Il provvedimento è stato adottato al fine di evitare intralci alla circolazione e mantenere sgombri i luoghi di passaggio.

Per gli stessi motivi legati alla sicurezza e alla regolarità della circolazione, è stato vietato dall’8 al 10 luglio l’esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche oltre che nella città di Ravenna, anche nell’area ricompresa tra la città stessa e le località balneari di Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano.