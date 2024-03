L'appello di Legacoop al Governo: "Serve un decreto per istituire la Zls al porto"

"Basta annunci sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo, sulla Cispadana, sul Corridoio Pedemontano e sugli investimenti per il potenziamento dei sistemi intermodali e appello al Governo per l'emanazione con urgenza del decreto istitutivo della Zona Logistica Semplificata del Porto di Ravenna, a oltre due anni dall'approvazione in Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un progetto che interessa un'area di 4.500 ettari e che ha l'obiettivo di potenziare la qualità e quantità degli scambi internazionali della regione e del Paese". Sono le richieste di Legacoop Emilia-Romagna, avanzate nel corso dell'Assemblea dei delegati che si è tenuta oggi a Bologna, alla quale ha partecipato Simone Gamberini, presidente di Legacoop Nazionale.

"L'Emilia-Romagna continua a crescere, attira investitori internazionali ed esporta prodotti di alta qualità, non solo di nicchia, in diversi e importanti settori dell'economia ma non mancano criticità, legate soprattutto a cambiamenti climatici e fragilità del territorio e all'invecchiamento della popolazione - spiega Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna - Viviamo in un territorio forte, con una importante presenza cooperativa, ma per mantenere la leadership è necessario sbloccare investimenti da troppo tempo attesi. È il momento di passare ai fatti: la realizzazione di queste opere, già finanziate, non ammette più ritardi. Al tempo stesso, come Legacoop Emilia-Romagna lavoriamo per un ripensamento radicale del modello di sviluppo, che metta al centro le persone, le comunità e la sostenibilità".