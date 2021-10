L’artigianato emiliano romagnolo in tv: due aziende ravennati protagoniste su Rai 1

Rai 1 e Confartigianato entrano all'interno delle aziende con il programma ‘Linea Verde Start’, dedicato alle piccole imprese che fanno grande il nostro Paese. Il viaggio, condotto da Federico Quaranta, nella nostra regione incontrerà gli imprenditori artefici dell’affermazione della manifattura made in Italy nel mondo e dove il valore artigiano è alla base dell’innovazione tecnologica espressa dalle piccole imprese italiane.

Dai mosaici alla ceramica fino alle stampe su tessuto, in Emilia Romagna le imprese a valore artigiano conservano il pregio e l’unicità di tradizioni manifatturiere oggi protagoniste dell’affermazione del made in Italy sui mercati internazionali. Sabato 30 ottobre, alle ore 12 su Rai 1, il viaggio di ‘Linea Verde Start’ fa tappa in Emilia Romagna e vedrà protagoniste anche due aziende della provincia ravennate.

"Che Rai 1, con Linea Verde Start, abbia deciso di visitare e raccontare le nostre aziende, è un fatto davvero importante - è il commento di Emanuela Bacchilega, presidente Confartigianato della provincia di Ravenna - perché rappresentano un mondo fatto di passione, creatività, tradizioni e innovazione. Vi do un’anticipazione: saranno due, le realtà della nostra provincia ad essere protagoniste di questa puntata: la Sicis di Ravenna e la Bottega Gatti di Faenza, in rappresentanza di un mondo fortemente radicato nella comunità e che crea prodotti unici, lavoro e crescita".