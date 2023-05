L'associazione che aiuta i pazienti stomizzati e incontinenti festeggia 20 anni di attività

Da un gruppo di stomizzati, medici ed infermieri ha preso forma Afos Onlus, l'Associazione Forlivese Stomizzati ed incontinenti con sede all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, ma presente anche all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Domenica è prevista la celebrazione del ventennale. "Questa associazione - esordiscono il presidente Varis Bravi, la dietista Sofia Mengoli, la psicologa psicoterapeuta Silvia Padoan e la stomaterapista Giovanna Tani - ha come obiettivo di creare percorsi assistenziali, sociali e culturali al paziente portatore di stomia e secondo parametri di qualità e con l’ausilio di multiprofessionalità. Dalla data di costituzione collabora con i reparti di Chirurgia Generale ed Urologia del dipartimento di Chirurgia dell’Ausl Romagna. Dal 2011 il servizio è stato esteso al reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva in supporto ai pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa, Ibd)".

L’associazione ha attivato per le persone stomizzate, urostomizzate, prostatectomizzate e affette da malattie infiammatorie croniche intestinali un progetto di Supporto Psicologico seguito dal 2011 dalla dottoressa Padoan, il cui obiettivo è quello di aiutare le persone nel loro percorso di cura; un percorso di corretta alimentazione, affidato dal 2019 alla dietista Mengoli che fornisce indicazioni alimentari; e un'assistenza infermieristica domiciliare, seguito dal 2022 dall’infermiera stomaterapista Tani che supporta i pazienti afferenti all’ambulatorio stomizzati dell’Ausl Romagna.

Questi servizi sono resi gratuitamente grazie all'impegno del presidente dell'Associazione Bravi e dei componenti del direttivo, nonché dal sostegno economico che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e unitamente ad altri enti ci ha garantito annualmente dal momento della costituzione a tutt’oggi. Dal 2019 l’associazione Afos opera in convenzione con l’Ausl della Romagna e dal 2022 su espressa richiesta della direzione sanitaria della stessa Ausl è presente, con una propria sede all'ospedale di Ravenna svolgendo i servizi di supporto psicologico e corretta alimentazione per i pazienti stomizzati e con Ibd nei reparti di chirurgia, urologia e gastroenterologia.

Gli obiettivi futuri dell'associazione, spiega il presidente, sono la "realizzazione in concerto con Ausl Romagna di un progetto di screening colon retto rivolto alla popolazione del territorio forlivese, un progetto di teleconsulenza medico-infermieristica già all’esame della Direzione Sanitaria dell'Ausl della Romagna, e l'implementazione dell'attività di supporto psicologico nel percorso pre-operatorio per i pazienti che dovranno confezionare una stomia". In occasione del ventennale della costituzione dell’Associazione Afos Odv, previsto il 7 ottobre, organizzerà un incontro aperto alla cittadinanza che porrà in evidenza le esperienze dei pazienti stomizzati facendo un excursus della vita dell’Associazione con i suoi progetti odierni e futuri.