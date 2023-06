L'Endocrinologia dell'ospedale intitolata all'ex direttore e fondatore scomparso

Alla presenza dei familiari, amici e professionisti dell’ospedale di Lugo, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di intitolazione al dottor Sanzio Senni, prematuramente scomparso, dell’Unità Operativa di Endocrinologia, da lui fondata e diretta. Un omaggio sentito al dottor Senni che, come ha affermato la moglie Laura Baldinini, resterà sempre presente nella memoria delle persone e di molti lughesi, che lo hanno conosciuto come professionista e come uomo.

“Sanzio ha lasciato traccia non solo per la sua grande professionalità e competenza, ma anche per la sua grande umanità, per la sua grande capacità di calarsi nelle pieghe più profonde del dolore - ha detto la moglie - Lui che da tempo sapeva cosa significava ed aveva attirato su di sé la stima dei pazienti che al momento della sua scomparsa si sono sentiti privi di una guida, proprio perché aveva un approccio a tutto tondo, olistico verso il paziente e non si limitava a curare solo la patologia”.

Una cerimonia molto partecipata dai professionisti e dalla famiglia, durante la quale il direttore del presidio ospedaliero di Lugo, Paolo Tarlazzi, ricordando la figura del dottor Rossi ne ha rimarcato l’importante ruolo svolto per la realizzazione e sviluppo dell’Unità Operativa di Endocrinologia dell’ospedale di Lugo.