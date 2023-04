La Cà del Pino rimane a Casa Spadoni: confermata la gestione dello storico ristorante

Prosegue il "matrimonio" fra la storica Cà del Pino e Casa Spadoni. Al termine delle verifiche di legge necessarie si è concluso il procedimento per l’affidamento in concessione del locale in via Romea Nord 295, immerso nella pineta San Vitale di Ravenna. Una gestione, della durata di 9 anni, che viene confermata per Casa Spadoni, azienda ravennate che aveva riaperto lo storico locale nel 2018. Il canone di concessione annuo per la Cà del Pino sarà di 17.080 euro e consentirà alla società di proseguire nella sua gestione fino al 21 settembre 2032.

Inaugurata negli anni '60, la Cà del Pino è divenuta negli anni un'istituzione e un ritrovo per molti personaggi di spicco ravennati e non solo. Ai tavoli del ristorante si sono seduti negli anni tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e importanti imprenditori, persino Alberto Sordi che girò qui alcune scene del film “Il presidente del Borgorosso Football club”. Gli storici proprietari, Armida e Golfrano, cominciarono la costruzione del locale nel novembre del 1964.