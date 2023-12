"La Comunità educante": tre incontri su come gestire il digitale dalla prima infanzia

Come si educano bambini e ragazzi a un uso responsabile delle tecnologie digitali sin dalla prima infanzia? A questa non semplice domanda cercherà di dare risposta il ciclo di incontri on line per genitori e neogenitori dal titolo "Educazione al digitale", nell'ambito del progetto "La comunità educante: Formare, Educare, Ascoltare", promosso dal Comune di Russi anche per l'anno scolastico 2023-24.

Gli incontri, gratuiti e su prenotazione, saranno a cura del Centro per l'Educazione al Digitale APS, associazione no-profit che ha l’obiettivo di promuovere l’uso corretto degli strumenti tecnologici nell’educazione di bambini e ragazzi. "Oggi - spiegano gli esperti del Centro - il rapporto con le tecnologie è poco discusso e i genitori e i ragazzi sono spesso lasciati soli ad affrontarlo, e non sempre nel modo più efficace. Se i dispositivi hanno un impatto così grande nella vita di noi adulti, quali conseguenze possono avere sui più piccoli? L’uso degli strumenti digitali comporta rischi e opportunità, ed è importante per le famiglie conoscerle e saperle gestire nel modo migliore".

Il programma. Lunedì 11 dicembre, ore 20.30, per genitori con figli di 0-3 anni. Martedì 12 dicembre, ore 18, per genitori con figli di 3-6 anni. Mercoledì 13 dicembre, ore 20.30, per genitori con figli di 6-10 anni. Per prenotazioni: tel. 0544 587648 oppure istruzione@comune.russi.ra.it.