La musicista suona per i piccoli pazienti in ospedale e dona uova di Pasqua

La violoncellista Laura Lo Buono e la signora Loredana della Caritas Parrocchiale di San Marco di Faenza si sono recate presso la Pediatria di Faenza per donare ai piccoli pazienti e familiari presenti un breve momento musicale accompagnato da poesie per l’infanzia, omaggiando inoltre i piccoli pazienti di uova pasquali e piccoli pensieri in occasione della Santa Pasqua.

Inoltre le stesse sono impegnate a livello dipartimentale anche in un progetto sonoro che si svolge presso la Neonatologia del Santa Maria delle Croci di Ravenna. Le artiste sono state ricevute dal personale della Pediatria e dal Direttore di Dipartimento Federico Marchetti che, entusiasta delle iniziative, ha ringraziato per l’impegno profuso porgendo i ringraziamenti e gli auguri di Buona Pasqua anche da parte della Direzione Generale aziendale.