La puntata di '4 Ristoranti' girata a Ravenna in onda in tv

Andrà in onda in chiaro questa sera, martedì 26 marzo, alle 21.35 su TV8 la puntata di 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti' registrata nei mesi scorsi a Ravenna (per i più curiosi, in questo articolo potete leggere chi ha vinto e com'è andata la sfida). A sfidarsi sono stati quattro locali del centro storico della città dei mosaici, che vanta un’importante storia gastronomica: “Antica Bottega di Felice” di Roberto, “Trattoria Al Cerchio” di Letizia, “Corte Cabiria” di Luciano e “Ristorante Al Cairoli” di Attilio. Lo 'special' della puntata era il "re" della cucina romagnola, il cappelletto al ragù.

Nella puntata Ravenna svelerà le sue numerose anime, tutte ugualmente autentiche e unite come le tessere di un mosaico. L’antica città, infatti, vanta anche un’importante storia gastronomica, in parte dovuta alla sua posizione a cavallo tra il mar Adriatico e la Pianura Padana, che garantisce una grande varietà di piatti tipici: dalle tagliatelle al ragù ai passatelli, dal coniglio al piccione, dalla saraghina al castrato, alla pasta fresca – spesso ripiena – che è una vera e propria istituzione.