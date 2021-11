La storica lavanderia festeggia 30 anni di attività: "Un punto di riferimento per il paese"

Festeggia trent’anni anni di attività imprenditoriale la lavanderia il Quadrifoglio di Sandra Sintoni, con sede in via Gambellara 24 a San Pietro in Vincoli. Trent’anni di soddisfazioni che hanno visto l’attività crescere, consolidarsi attraverso servizi di qualità e sempre più mirati alle esigenze dei clienti, tanto che ultimamente ha avviato anche un servizio di semplice stiro per chi lava i propri capi a casa ma non ha l’abilità o il tempo per stirarli.

La signora Sintoni ha, negli ultimi anni, rilevato le quote della socia e continua da sola in questa avventura professionale che è anche una passione. In questi trent’anni è diventata un punto di riferimento per il paese e tutto il circondario grazie alla sua professionalità, alla simpatia e estrosità.

La Cna, rappresentata dal responsabile dei servizi Giovanni Alessandrini, dalla referente della sede di San Pietro in Vincoli, Melissa Baiocchi e dal responsabile della Cna comunale di Ravenna, Andrea Alessi, ha voluto festeggiare con una pergamena il raggiungimento di questo importante traguardo e nel contempo augurare un futuro pieno di successi.