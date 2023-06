Lavori al Parco Teodorico, l'allarme: "Nidi di anatre a rischio". Il Comune mette in pausa l'intervento

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per il rifacimento della recinzione del laghetto del Parco Teodorico. Sul caso sono intervenute la sezione di Ravenna di Italia Nostra e di Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, che in una nota denunciano: "I lavori sono iniziati in pieno periodo di nidificazione dell’avifauna. Il parco è abitato da uccelli selvatici come anatre, germani reali, aironi, gallinelle d’acqua, oche e altri. Tutto attorno al laghetto cespugli e alberature fioriti e sciamare di api e di insetti. Nella giornata ieri è stata disboscata senza pietà tutta la parte verso il parcheggio, per una lunghezza di circa 200 metri, abbattendo alberi e cespugli fioriti anche di grosse dimensioni. Dalle immagini raccolte, un nido risulterebbe essere stato distrutto nel tratto ortogonale alla parte più lunga di via Pomposa. Un altro nido con germano in cova (con 16 uova) è sulla riva che costeggia il vialetto di ingresso. Presenti anche una decina di gallinelle d’acqua con 7 pulcini. In tutto una ventina circa tra anatre e germani adulti, almeno quattro nidiate e una ventina di anatroccoli, alcuni molto piccoli. Ricordiamo che il disturbo alla fauna selvatica e la distruzione di nidi e uccisione di pulli è un reato ai sensi di legge. Chiediamo l’immediata sospensione dei lavori e il rinvio a tempi consentiti dalle leggi e che venga fatta chiarezza su quanto finora non si sa come sia stato autorizzato e commesso ai danni della flora e della fauna selvatica del parco".

"La recinzione del laghetto versava da tempo in condizioni precarie, rappresentando anche un pericolo per la pubblica incolumità dei numerosi fruitori del Parco e per i bambini in primo luogo - spiega l'assessora ai diritti degli animali Federica Moschini - Per consentire il consolidamento della sponda, la quale risulta erosa in più punti, l’impresa esecutrice ha provveduto a rimuovere il rovo presente sul lato est, per consentire appunto l'esecuzione dei lavori. In relazione alle segnalazioni pervenute in data odierna da parte di alcuni cittadini, si è provveduto immediatamente a effettuare un sopralluogo insieme al direttore dei lavori".

Da quanto riferito dall'impresa, spiega l'assessora, "non sarebbe stata notata la presenza di nidificazioni. In ogni caso, e proprio al fine di salvaguardare eventuali specie animali presenti in loco, si è deciso congiuntamente di non procedere per il momento a ulteriori lavori di asportazione della vegetazione (nata in modo spontaneo) verso l'interno del parco e di completare i lavori prima sul lato est, onde consentire la verifica più attenta e approfondita circa la presenza di eventuali nidi sulle sponde del lato interno e, in caso positivo, riprendere le opere attendendo la fine del periodo di nidificazione".