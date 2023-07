Lavori sulla ferrovia, programmate le chiusure di due passaggi a livello: 15 chilometri di binari da sostituire

Per consentire la realizzazione, da parte di Rfi, di una serie di interventi di rinnovo dell’infrastruttura fra le stazioni di Alfonsine e Ravenna, sulla linea Ferrara – Rimini (in allegato comunicato di Rfi) la Provincia di Ravenna ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione temporanea della circolazione, tranne che per residenti e autorizzati, lungo la strada provinciale 24 Conventello (via Basilica) nel tratto compreso tra il chilometro 0+100 e il chilometro 0+200, in corrispondenza del passaggio a livello, dalle 7 del 18 luglio alle 16 del 26 luglio. I veicoli provenienti dalla statale 16 Adriatica con direzione di marcia Ravenna - Alfonsine e diretti a Savarna - Sant’Alberto, dalla provinciale 24 Conventello proseguiranno sulla statale 16, quindi sulla provinciale 105 Destra Senio – Molinazza, quindi sulla provinciale 24 Conventello in direzione Sant’Alberto.

I veicoli provenienti dalla statale 16 Adriatica con direzione di marcia Alfonsine - Ravenna e diretti a Savarna – Sant’Alberto, devieranno sulla provinciale 105 Destra Senio - Molinazza quindi sulla provinciale 24 Conventello. I veicoli provenienti dalla provinciale 24 Conventello con direzione di marcia Sant’Alberto - Mezzano e diretti sulla statale 16 Adriatica seguiranno il percorso inverso. Successivamente, dalle 22 del 26 luglio alle 16 del 4 agosto, è previsto che la chiusura interessi, la strada provinciale 96 via Zuccherificio. A ridosso verrà data comunicazione puntuale delle deviazioni al traffico previste.

I lavori

Quindici in totale i chilometri di binario che saranno sostituiti, insieme a 26 mila traverse e a 10 mila metri cubi di pietrisco per la massicciata, con un investimento da parte di RFI di quasi 18 milioni di euro. Saranno circa 80 i tecnici coinvolti nei lavori, fra personale di RFI e della ditta appaltatrice, coadiuvati da 40 mezzi d’opera tutti circolanti su rotaia. L’intervento, che rientra fra quelli di manutenzione programmata, è necessario per garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza e affidabilità della linea. Oramai completate le attività propedeutiche all’avvio dei lavori, l’attività del cantiere entrerà nel vivo nei prossimi giorni, per poi concludersi a fine settembre.