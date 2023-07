Lavori per il nuovo pronto soccorso: il cantiere si allarga ai parcheggi

A seguito dell'avanzamento del cantiere per i lavori di ampliamento e adeguamento del Pronto Soccorso di Ravenna, da lunedì 17 luglio verrà allargata l'attuale area logistica di cantiere (indicata nella foto in colore rosso), occupando la zona del parcheggio del pronto soccorso indicata in colore viola. Tutti gli autoveicoli dovranno essere rimossi entro le ore 7.00 di lunedì 17 giugno, in caso contrario sarà effettuata la rimozione forzata.

L'area di occupazione verrà dovutamente segnalata come da Nuovo Codice della Strada. Al fine di evitare disagi agli utenti e in accordo con il gestore del parcheggio (Azimut spa), gli stalli parcheggio riservati agli utenti del pronto soccorso che verranno occupati dall'area logistica di cantiere saranno recuperati e resi gratuiti nell'area immediatamente adiacente attualmente a pagamento.