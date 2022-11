Lidi nord, cittadini 'bocciano' il nuovo piano sosta. Sul Parco Marittimo: "30 milioni di euro per la riqualificazione"

Gli investimenti sul territorio al centro dell'interesse del Comitato cittadino dei Lidi Nord. Dopo la presentazione al Teatro Alighieri dei progetti che verranno realizzati con i fondi del Pnnr, al consiglio territoriale del mare l'assessore Costantini ha presentato il piano per la regolamentazione della sosta nei centri abitati delle località balneari. C'è poi da segnare sul calendario l'appuntamento previsto per giovedì 24 novembre, alle 20.45, presso la sala riunioni della Pro loco di Porto Corsini dove sempre l'assessore Costantini e l'assessora Del Conte presenteranno il progetto per la realizzazione del Parco marittimo di Porto Corsini e Marina Romea.

"Relativamente al piano della sosta presentato da Costantini - fanno sapere dal comitato dei Lidi Nord - non possiamo che esprimere il nostro totale disappunto e contrarietà, in quanto si prevede il pagamento per circa 600 posti auto al prezzo di 1 euro all'ora per Casal Borsetti e Marina Romea mentre Porto Corsini non rientra in questo nuovo balzello. Già con il disastro dei lavori sui ponti della via Baiona, Marina Romea e Casal Borsetti non hanno usufruito di alcun beneficio nel pagamento della Tari. Ora questi due lidi saranno sottoposti al pagamento del parcheggio mentre Porto Corsini no. Qualcuno ci deve spiegare come mai l'amministrazione comunale ha tutta questa attenzione verso Porto Corsini che sembra stia diventando una zona di porto franco, a discapito di Marina Romea, distante pochi metri e di Casal Borsetti?".

"Se i parcheggi devono essere a pagamento lo sia per tutti i lidi nord ravennati o per nessuno. I cittadini - prosegue il comitato cittadino - sappiano che questo comporta un vero e proprio assalto alle strade interne delle due località, già oltremodo sotto stress nella stagione turistica oltre che una revisione della viabilità delle località che avrà certamente risultati devastanti per i residenti, con la perdita di 250 posti auto in viale Italia a Marina Romea per realizzare la pista ciclabile".

"Per quanto concerne il Parco marittimo vogliamo ricordare all'amministrazione comunale che tale intervento trova il consenso di cittadini e operatori economici nella sua formula generale già presentata in altre occasioni, ma necessita di alcune variazioni e integrazioni per fare in modo di non eliminare troppi posti auto, ad esempio integrando la realizzazione della pista ciclabile tra Marina Romea e Casal Borsetti nello stesso progetto del parco marittimo salvando così 250 posti auto necessari alla località di Marina Romea - sottolinea il comitato - Strettamente correlato alla realizzazione del parco marittimo vogliamo ricordare che deve essere inserita la realizzazione del cosiddetto Parco delle Dune di Porto Corsini, che deve o dovrebbe essere realizzato dalla Royal Carribean nell'ambito delle opere previste per il nuovo scalo crociere".

"Tutti questi interventi devono essere realizzati contemporaneamente e in stretta sinergia tra gli investimenti privati e pubblici, con una visione di insieme rivolta a dare alle tre località una nuova immagine turistica internazionale e non meno importante, che venga salvaguardata la qualità della vita di tutti i residenti. Si rende quindi necessario procedere con la riqualificazione radicale delle strade, dei marciapiedi e delle aiuole dei tre lidi nord ravennati con particolare attenzione all'abitato di Marina Romea. Per realizzare tutto ciò riconfermiamo la nostra richiesta di non meno di 30 milioni di euro di investimenti da realizzare nei prossimi 4 anni. Il bilancio comunale - conclude il comitato dei Lidi Nord - lo permette ampiamente, a fine dicembre 2021, il denaro in cassa, liquido o immediatamente liquidabile, è stato di 91,8 milioni. E quindi non è più accettabile il solito ritornello 'non ci sono i soldi'".