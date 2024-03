"Lilt di Primavera": tante iniziative in favore della lotta contro i tumori

L’arrivo della primavera è il momento in cui avviare un nuovo ciclo di iniziative associative per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). In realtà, il 2024 è iniziato con la donazione dell'8 gennaio, assieme allo IOR, di un ecografo di nuova generazione alla Senologia di Lugo. Un progetto molto innovativo per il nostro territorio è invece “Trecce di coraggio”, con cui la Lilt e Confartigianato Benessere di Ravenna promuovono la donazione di capelli per offrire parrucche di qualità a persone che li hanno persi a causa delle cure chemioterapiche. Già 54 saloni hanno aderito al progetto che, nel dettaglio, sarà presentato nel corso dell’Aperipranzo del 7 aprile a San Lorenzo (presso il teatro parrocchiale di San Lorenzo, con il concerto di Giacomo Sebastiani).

Altro appuntamento è per il primo sabato di primavera (23 marzo), in piazza Baracca e al bar Chicco d’oro di Lugo, con l’offerta dei Kit della salute, nell’ambito della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica della LILT, imperniata sulla promozione dei corretti stili di vita: sana alimentazione, movimento, astensione dal fumo, dalle sostanze psicotrope e dall’abuso di alcool. Quest’anno il Kit della salute è composto dall’opuscolo sugli stili di vita, da olio d’oliva, zuppa di legumi e cereali offerta dalla Melandri Gaudenzio, mousse di frutta offerte da Natura Nuova, biscotti offerti da Deco Industrie e, new entry, un ovetto di Pasqua offerto da Sogni di zucchero.

Sempre in marzo la Lilt avvierà il progetto di welfare aziendale 2024 all'interno del gruppo Hera: prevenzione melanoma e area orecchio, naso, gola, cavo orale. La prevenzione del melanoma sarà attuata in collaborazione con lo Studio dermatologico della dottoressa Stefania Zauli di Cotignola, con l’adesione di 204 collaboratori dell'azienda. La Prevenzione delle neoplasie nell’area orecchio, naso, gola, cavo orale sarà svolta negli Ambulatori Demetra, con l’adesione di 155 collaboratori di Hera. Un analogo progetto sarà attivato, nel corso dell’anno, con Coop Alleanza 3.0.