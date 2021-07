Lo storico bar del paese festeggia i 30 anni di attività: una passione trasmessa di padre in figlio

Anniversario 'di perla' per lo storico bar di San Pietro in Vincoli. La caffetteria-gelateria-pasticceria 'Da Fabio Cafè' di via Farini compie i 30 anni di attività e si prepara a festeggiare l'invidiabile traguardo. Fabio Tassinari, proprietario del bar da tutta la vita, è una figura di spicco nel tessuto sociale del paese, presente in tutte le manifestazioni a scopo benefico. Si può dire che il caffè gli 'scorra nel sangue': quando era piccolo, infatti, a gestire il bar era suo padre.

"La mia attività è in continuo cambiamento, anche se sono nello stesso posto da trent’anni - spiega Fabio - Ritengo un dovere verso i miei affezionati clienti quello di propormi sempre al meglio per ampliare l’offerta dei servizi, in una frazione distante dal centro cittadino. Quest'anno ho investito nel giardino, curando gli arredi e l’atmosfera in modo da rendere le consumazioni all’esterno, ora molto più frequenti per le restrizioni dovute al Covid, un piacevole momento di pausa e relax. Sabato sera vi aspetto tutti per trascorrere una serata insieme con serenità in amicizia".