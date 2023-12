Lugo, nuova gestione dei servizi cimiteriali per il 2024: dalla manutenzione alla sorveglianza

Sarà Area Blu di Imola il gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Lugo per l’anno 2024. Alla società pubblico privata, già attiva in questo campo, saranno affidati i servizi di manutenzione del verde, pulizia, custodia e sorveglianza delle aree cimiteriali e le operazioni di polizia mortuaria dei dieci cimiteri cittadini. La società ha risposto positivamente al progetto sperimentale dei servizi cimiteriali recentemente deliberato dalla Giunta comunale che prevede l’appalto di due lotti funzionali, ognuno del valore di 163 mila euro (iva inclusa) e ha presentato la propria offerta che è stata aggiudicata nei giorni scorsi.

La volontà della Giunta è quella di fare un salto di qualità nelle prestazioni offerte ai cittadini rispetto al precedente servizio e procedere con una nuova gestione decisa come sperimentale per un’annualità. I cimiteri di Lugo si trovano tra il centro e le frazioni e sono, oltre al cimitero di Lugo città della superficie di ben 111 mila quadri, il cimitero di San Bernardino, di San Lorenzo, di San Potito, di Campanile, di Voltana, di Villa San Martino, di Zagonara, di Bizzuno e il cimitero ebraico in via di Giù.

"Ci siamo dati l’obiettivo di costruire le condizioni per affidare a una società solida la gestione di servizi così importanti per i cittadini - spiega l’assessora ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione, Veronica Valmori -. Dal primo gennaio Area Blu avrà un compito strategico che gestiremo anche assieme ai presidenti delle Consulte interessate”.