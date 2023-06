"Malattie reumatiche: dal sintomo alla diagnosi". Un convegno a Bagnacavallo

Giovedì si svolgerà a Bagnacavallo alle ore 16 nella “Sala Oriani Ex Convento S. Francesco” (via Cadorna 14) un incontro organizzato dall’équipe di Reumatologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per fare il punto sulla prevenzione delle malattie reumatiche. L’iniziativa rivolta alla cittadinanza, agli operatori sanitari, assistenti sociali e medici di medicina generale, sarà incentrata a spiegare quali possono essere i campanelli di allarme per una tempestiva valutazione in ambito reumatologico; a tal fine verranno presentate anche testimonianze dirette di pazienti. Verrà sottolineata l’importanza della diagnosi precoce e di adeguata terapia al fine di limitare i danni che possono divenire permanenti compromettendo la qualità della vita del paziente.

Purtroppo ancora oggi 6 italiani su 10 pensano che le malattie reumatiche siano legate a condizioni climatiche e che colpiscano solo le articolazioni: in realtà si tratta di patologie sistemiche che non coinvolgono esclusivamente le articolazioni bensì organi e apparati quali: polmone, rene, apparato gastroenterico, la cute, l’occhio etc. Oggi abbiamo a disposizione molte più chance terapeutiche in grado di garantire la remissione delle patologie. L’approccio multidisciplinare, i percorsi ospedale territorio e l’apporto delle associazioni dei pazienti per gli aspetti formativi - informativi sono fondamentali nel percorso di cura.

L’Unione dei comuni della Bassa Romagna, che insieme al Distretto di Lugo, ha contribuito alla realizzazione dell’evento, ritiene di primaria importanza l’attività di informazione condotta dall’Ausl per accrescere sempre di più nella popolazione la consapevolezza dell’importanza della conoscenza e della prevenzione. “La salute è un patrimonio della comunità, di cui tutti dobbiamo prenderci cura, ognuno secondo le proprie competenze. Le emergenze sanitarie che abbiamo dovuto fronteggiare negli ultimi anni hanno rischiato di spostare l’attenzione troppo sul tema della cura e poco su quello della prevenzione, sul quale invece possiamo fare molto come enti locali in sinergia con le migliori risorse delle nostre comunità”.