Sopravvissuta dopo la caduta dal nono piano: madre arrestata per l'omicidio della figlia e l'uccisione del cane

È stata arrestata la donna di 41 anni, Giulia Lavatura, che questa mattina si è gettata da un'impalcatura di un palazzo di via Dradi a Ravenna insieme alla figlia di sei anni e al loro cagnolino, morti entrambi nell'impatto. La donna, che attualmente si trova ricoverata in Medicina d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi di 40 giorni, è in attesa di essere operata, ma non è in pericolo di vita.

Il pubblico ministero Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali, dal momento che è morto anche il cane trascinato nel volo. La donna era seguita da una decina di anni dal centro di salute mentale. Non risultano, riporta l'Ansa, denunce da lei presentate, né particolari tensioni domestiche. Il marito, in casa al momento del fatto, non si è accorto di quanto stesse succedendo e pare non avesse sentore di nulla.