Maratona di Ravenna Città d’Arte, cambia il percorso per i runner: si parte dal Pala De Andrè - VIDEO

Passano i giorni e il weekend della Craft Maratona di Ravenna Città d’Arte si avvicina. Migliaia di runner e non solo invaderanno le strade della città di Ravenna portando sport, colori e divertimento. Quest’anno i percorsi delle tre distanze previste per domenica 12 novembre si rifaranno il look rendendo l’evento ancora più attraente. Una scelta dettata dalla voglia di cambiare e dalla voglia di regalare a tutti i runner un percorso innovativo, ma che rispecchia a pieno le caratteristiche storico-culturali della città di Ravenna.

Il nuovo percorso

Le novità sostanziali saranno diverse, ma la prima in ordine d’apparizione sarà la partenza dal Pala de André per tutte e tre le distanze principali dell’evento. Dopo due edizioni anche la coloratissima Martini Good Morning 10K tornerà a partire con le grandi distanze rendendo il Pala de Andrè il fulcro dell’evento ravennate. Il palazzetto che ha scritto la storia dello sport ravennate accoglierà, quindi, la partenza dell’evento sportivo cardine della città, lasciando invariato l’arrivo che resterà, per tutte e tre le distanze, in via di Roma. Le novità si uniranno alle conferme perché il percorso della Craft Maratona di Ravenna toccherà nuovamente tutti gli otto monumenti dichiarati patrimonio dell’Unesco regalando momenti di autentica bellezza per gli occhi e per il cuore dei partecipanti.

Per quando riguarda le distanze della Craft Maratona di Ravenna e della Mezza Maratona i runners, dopo la partenza, percorreranno tutta la zona della Darsena di Città da entrambi i lati ammirando la nuovissima passerella in legno che costeggia il Candiano per poi proseguire verso un’altra grande novità del percorso, il passaggio dal quartiere di San Giuseppe attraverso via Chiavica Romea. Successivamente, si entrerà dentro il parco di Teodorico toccando, così, il primo monumento patrimonio dell’Unesco, il Mausoleo di Teodorico. Proseguendo nel percorso, i runners attraverseranno le meravigliose vie del centro storico accolti dal calore dei cittadini ravennati e dai siti artistici nascosti nel centro della città.

Dopodiché, le due distanze si divideranno alla rotonda Gran Bretagna, i partecipanti alla Mezza Maratona non proseguiranno verso Classe, ma torneranno indietro correndo verso il calore di via di Roma mantenendo un percorso strettamente cittadino diversificandolo dalle passate edizioni. I maratoneti, invece, si dirigeranno verso l’Ape della casula di Sant’Apollinare passando per la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, monumento che ha ispirato la medaglia di questa edizione. Successivamente, i partecipanti della Craft Maratona di Ravenna si dirigeranno verso il mare, più precisamente verso Punta Marina, senza però arrivare a toccarla: infatti, il nuovo percorso farà ritorno verso il traguardo all’altezza di Punta Ravenna, tagliando di ben 8 chilometri il velocissimo, ma infinito e non tanto amato rettilineo da corrersi in solitaria in un momento tecnicamente complicato per i maratoneti. Per concludere, i runner si dirigeranno verso l’emozionante arrivo in via di Roma che concluderà una grande esperienza sportiva densa di un significato storico, artistico e culturale che solo la città di Ravenna può offrire.

Anche per la 10K le novità si uniranno alle conferme, infatti, la Martini Good Morning partirà con un’ora di ritardo rispetto alle due grandi distanze mantenendo sostanzialmente quasi tutto il percorso invariato che si concentrerà sulle bellezze storiche del centro della città. Una grande novità di quest’anno, però, si concentrerà sull’arrivo. Infatti, per evitare assembramenti sul traguardo di via di Roma, i partecipanti della 10K usciranno da via Mariani concludendo il percorso con un rettilineo di oltre 500 metri che permetterà un maggiore deflusso di persone all’arrivo.

“Siamo contenti di aver dato alla Craft Maratona di Ravenna un percorso totalmente rinnovato - dice Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club - Questo renderà il nostro evento ancora più attraente. Anche per i nostri runners più abituali, tornare a Ravenna sarà una nuova esperienza, ancora più bella e intrigante. Nel nuovo percorso abbiamo mantenuto i tratti caratterizzanti come il passaggio dal centro storico e il passaggio a Classe, ma abbiamo aggiunto anche grandi novità come la rinnovata partenza dal Pala de Andrè che per tutti noi sarà una nuova esperienza. Anche per la 10K abbiamo deciso di ascoltare tutti i partecipanti che ci chiedevano di rendere maggiore il deflusso all’arrivo in via di Roma, e per questo, abbiamo pensato ad un rettilineo di oltre 500 metri che permetterà a tutti di defluire in maniera più agevole. Una prerogativa essenziale, però, dovrà essere la disciplina dei partecipanti che non dovranno fermarsi ad applaudire i maratoneti in arrivo perché questo creerebbe comunque un momento di assembramento al traguardo. Noi siamo molto felici di questo nostro nuovo percorso, ma per conoscerlo a pieno non vi resta che venire a Ravenna il 12 novembre".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini e il Commissario Maggiore della Polizia Locale Eralda Baravelli.