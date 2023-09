Massa Lombarda chiude un'estate di grandi eventi: oltre 8mila persone presenti

Musica, spettacoli, incontri, cinema, sagre, sport, inaugurazioni e mercatini sono stati i protagonisti dell’estate massese. Più di 8000 persone hanno partecipato a oltre 100 eventi organizzati dall’Amministrazione comunale con l’aiuto delle associazioni di volontariato e sportive, comunità parrocchiali e InMassa Rete d’Imprese.

“Lo straordinario successo delle tante iniziative massesi non è frutto del caso – dichiara il Sindaco Daniele Bassi -, ma di un'attenta lettura di ciò che le persone di ogni età, anche a livello emotivo affermano, cioè il desiderio di relazioni umane e di vicinanza in un momento complesso come l'attuale. Grazie alla competenza e alla passione di chi opera in questo ambito all'interno della nostra Amministrazione Comunale, abbiamo offerto qualità adeguata alle aspettative. E anche questi aspetti ci fanno esprimere grande soddisfazione.”

Per otto venerdì dell'estate le vie del centro e la piazza sono state animate dai mercatini e dall’apertura dei negozi con “Feste del Mercato 2023”. Danza e Danza, Città dello Sport, Città dei Bambini, Festa de Pargher, Raduno 500 e la sfilata canina sono stati gli eventi specifici tenutosi in Piazza. Altri eventi hanno invece coinvolto altri spazi cittadini e frazioni.

L’Assessore alla Cultura, Elisa Fiori afferma: "L’estate appena trascorsa è partita come una grande incognita, avevamo appena affrontato un evento senza precedenti che ha ferito profondamente il nostro territorio e tutti noi, ma che non ha saputo scalfire la nostra voglia di fare e di costruire momenti in grado di farci sentire una comunità. Grande è quindi la soddisfazione per il riscontro ottenuto. Grazie a tutte le associazioni di volontariato e non che hanno collaborato con grande passione con questa Amministrazione e hanno reso questa estate ancora più ricca e grazie a tutta la struttura che ha lavorato incessantemente perché tutto questo potesse essere possibile".