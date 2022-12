Due medici di base vanno in pensione: nuovi dottori in arrivo per i pazienti

L’ Azienda Usl della Romagna rende noto che i dottori Luca Graziani e Paolo Guidazzi cesseranno la propria attività, come medici di medicina generale, a far data dal 1° gennaio 2023. Per entrambi i dottori sono però in arrivo dei sostituti.

Il dottor Guidazzi verrà sostituito dal dottor Matteo Zappaterra che opererà in favore di tutti gli assistiti di Guidazzi nell’ambulatorio in Piazza Della Libertà 16, a Castiglione di Ravenna. Pertanto, per coloro che intendono mantenere il dottor Zappaterra nulla è richiesto, mentre si confermano le modalità operative per poter effettuare la scelta di un altro medico tramite: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a sportellounico.ra@auslromagna.it; telefono per appuntamento 0544286661.

Per quanto riguarda il dottor Graziani, in particolare per gli assistiti del territorio di Mezzano, dal 9 gennaio la dottoressa Jennifer Ventura inizierà un rapporto convenzionale con sede presso la Casa della Salute di Mezzano e sarà possibile effettuare la scelta attraverso le modalità sopra descritte.