Medici di base reperibili anche il 26 dicembre e il 2 gennaio

I medici di medicina generale saranno reperibili per i propri pazienti anche nelle mattinate di sabato 26 dicembre e sabato 2 gennaio. In considerazione della gravità del momento, eccezionale e unico per le sue criticità e preso atto della sofferenza di tutti i comparti della medicina, dal territorio all’ospedale e in particolare del pronto soccorso, in un periodo di possibile difficoltà per l’assenza dei medici di medicina generale per due periodi di tre giorni festivi e un prefestivo a Natale e Capodanno, su iniziativa dell’Ordine dei Medici di Ravenna in collaborazione con l’Ausl nella mattina di sabato 26 dicembre e sabato 2 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 è prevista la disponibilità dei medici di medicina generale per le necessità non rinviabili dei pazienti secondo l’organizzazione di ciascun Nucleo di Cure Primarie. L'organizzazione della risposta potrebbe variare perché sarà programmata da ogni singolo nucleo. Sono escluse prestazioni burocratiche e amministrative, se non giudicate non rinviabili dal medico; sarà comunque attiva e potenziata anche la continuità assistenziale.