Una melagrana in ceramica per Mattarella: l'omaggio di Faenza al Presidente della Repubblica

Venerdì a Roma si è tenuta l’assemblea di Federcasse, la federazione delle BCC. Per LA BCC ravennate, forlivese e imolese hanno partecipato il Presidente Giuseppe Gambi, il Vice Presidente Gianni Lombardi e il Direttore Generale Gianluca Ceroni. All'assemblea ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Matterella, il quale ha ricordato che le Casse Rurali ed Artigiane (ora BCC) sono state strumento di inclusione nello Stato unitario e hanno contribuito alla integrazione della società, alla crescita dei territori, della vita delle famiglie, rappresentando un fondamentale momento di sostegno allo sviluppo dell'Italia quale oggi la conosciamo.

“È significativo sapere che i cittadini di 723 Comuni hanno, come unica presenza bancaria, una banca cooperativa; e che un terzo degli sportelli è collocato in Comuni delle cosiddette aree interne - ha affermato il Presidente - Si tratta di una funzione economica, si tratta di una funzione sociale, si tratta di un impegno nel solco dell'applicazione delle norme della Costituzione: per queste funzioni, la Repubblica vi è riconoscente.”

Al termine dell’Assemblea, il Presidente di Federcasse, Augusto Dell’Erba, ha omaggiato il Presidente Mattarella di una melagrana realizzata in ceramica. Un dono che viene dalla città di Faenza: la melagrana, simbolo delle BCC, è stata realizzata nei giorni dell’alluvione da un’azienda fortemente colpita, la Ceramica Gatti 1928. La base in legno riciclato è stata realizzata da una cooperativa sociale, la CEFF Francesco Bandini Onlus, sempre di Faenza.