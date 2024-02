Mette in vendita una borsa online: due "clienti" lo truffano e gli rubano oltre 1000 euro

I Carabinieri di Mogliano Veneto hanno denunciato per truffa in concorso una 48enne di origini romene residente in provincia di Roma e una 39enne di origini siciliane residente a Ravenna, entrambe gravate da precedenti di polizia, ritenute responsabili di una truffa online commessa lo scorso agosto ai danni di un 56enne trevigiano che aveva messo in vendita delle borse tramite un sito di e-commerce.

Le due donne, fingendosi interessate all'acquisto, secondo gli inquirenti avrebbero indotto il venditore a compiere una serie di versamenti allo sportello bancomat per un totale di 1100 euro, rendendosi poi irreperibili.