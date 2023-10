Creò il primo cimitero per animali della regione: ora anche Paola è salita sul 'ponte'

Ha creato un parco per donare un luogo di "eterno riposo" agli amici a 4 zampe di tante persone. Ora anche lei è salita sul "ponte". Si è spenta nei giorni scorsi, all'età di 71 anni, Paola Gagliardi, che 15 anni fa diede vita insieme al marito Gianfranco Rossi al 'Parco Beato' di Zagonara di Lugo, primo cimitero per animali d'affezione realizzato in Emilia Romagna . Un posto meraviglioso in cui ogni animale sognerebbe di correre spensierato e al cui interno "riposano" animali domestici di tutti i tipi: cani, gatti, criceti, conigli, tartarughe, canarini e pappagalli.

"Paola ebbe l’idea 15 anni fa di aprire questo fantastico cimitero - la ricorda Alex, attuale gestore del Parco Beato - Investì molto tempo ed energie e, dopo tante battaglie, riuscì nel suo intento, quello di poter dare a tutti la possibilità di stare vicino al proprio amico a quattro zampe anche dopo la morte. Cara Paola, ci hai lasciati senza parole. Lascerai un gran vuoto a tutti noi, le tue risate e la tua voglia di vivere siano d’esempio. Un abbraccio forte a Giancarlo in questo momento di dolore. Sappi che io, i tuoi vecchi clienti e anche tutti gli animaletti che hai accompagnato sul ponte dell’arcobaleno ti siamo vicini".

Per chi volesse dare un ultimo saluto a Paola, la sua salma sarà visibile presso la camera mortuaria di Lugo da oggi, venerdì, fino a sabato 21 alle 10.30, data del funerale nella Chiesa di San Giacomo Maggiore. E in tanti hanno già augurato 'buon ponte' alla donna sui social: "Grazie Paola per quello che con tanto amore hai creato e per tutta la cura che con Giancarlo avete avuto per i nostri pelosetti, che sono sicura saranno tutti arrivati ad accoglierti", scrive Sabrina. "Sono sicuro che adesso è sul Ponte con tutti i pelosi che la salutano", aggiunge Yoni.