Se ne va un volto storico dell'antifascismo ravennate: è morto Paolo Fratti

Un'altra brutta notizia per l'antifascismo ravennate, dopo la scomparsa di Decimo Triossi, proprio alla vigilia della Festa della Liberazione. Venerdì è scomparso, dopo una lunga malattia, Paolo Fratti, che per molti anni è stato presidente dell'Anpi di Sant'Alberto. Aveva 72 anni. Il suo funerale si tiene lunedì mattina alle 10,30 a Sant’Alberto. Grande è il cordoglio dell'Anpi della provincia di Ravenna: "Instancabile nel lavoro di divulgazione degli eventi e dei valori della Resistenza, soprattutto nei luoghi, sant'Alberto, le valli, dove essa ebbe il suo culmine nella 'battaglia delle valli'. Molto legato al proprio territorio, animatore della riscoperta dei luoghi, diede un grande contributo all Anpi, si adoperò per il coinvolgimento delle scuole nella conoscenza della Resistenza. A Paolo Fratti va il commosso ringraziamento di tutta l'Anpi per il suo grande e disinteressato impegno".