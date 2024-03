Musica a tutto volume in Piazza San Francesco, giovane reagisce all'intervento della Polizia Locale: agente ferito

Movimentato episodio venerdì pomeriggio in Piazza San Francesco. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti dopo che era stata segnalata la diffusione di musica ad alto volume. In quel momento erano presenti dei giovani che stavano infatti ascoltando musica con un amplificatore portatile nella cosiddetta "zona del silenzio". Ai presenti il personale in divisa ha fatto presente che dovevano provvedere al sequestro del dispositivo elettronico, oltre a comminare una sanzione di 250 euro al proprietario della cassa.

Sarebbe seguita una reazione verbale dell'individuo e quindi una colluttazione con un agente che ha subìto lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. A quel punto gli agenti hanno provveduto a immobilizzarlo, provvedendo poi a denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale. L'agente ferito ha necessitato delle cure del personale sanitario ospedaliero, che ha stilato una prognosi di guarigione di 30 giorni. Sui social in queste ore sta girando un video che riprenderebbe la parte conclusivo dell'intervento della Polizia Locale. L'episodio è stato documentato sia dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che dalle body-cam in dotazione al personale in divisa.