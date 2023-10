Nel sottopassaggio spunta una svastica (al contrario), l'Anpi: "Andremo a cancellarla"

Nei giorni scorsi a Castel Bolognese, sul muro del sottopassaggio di via Borello, tra i vari graffiti colorati è comparsa anche una svastica rossa e verde (girata però con le punte "al contrario", verso sinistra). A segnalarlo è Sirin Ghribi, presidente della sezione Anpi Dante e Livio Poletti.

"La città di Castel Bolognese, medaglia d'argento al merito civile, non può accettare questo oltraggio - commenta Ghribi - Oltre a essere un fatto ignobile e inqualificabile, si tratta anche di un reato perché chi propaganda i simboli nazi-fascisti è perseguito dalla legge. Bisogna stare sempre attenti. Purtroppo in quella zona non ci sono telecamere. Su queste questioni non si transige. Noi condanniamo il gesto, perché relegarlo ad una semplice ragazzata sarebbe ignorare un dato importante e cioè che c’è una recrudescenza di questi atteggiamenti di matrice chiaramente fascista. Nei prossimi giorni sarà nostra cura andare a cancellare quell'ignobile simbolo".