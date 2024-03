Scomparso da tre settimane, buone notizie per Nicola: è stato ritrovato. "Ora lo riportiamo a casa"

Una bellissima notizia attesa da quasi un mese: Nicola Ballarin, il 48enne residente a Marina di Ravenna scomparso lo scorso 5 marzo , è stato ritrovato e sta bene. Nicola il 3 marzo è partito per un viaggio improvvisato in Germania, a Berlino, ma dalla mattina di martedì 5 marzo non ha dato più sue notizie alla famiglia. Durante l'ultimo contatto telefonico aveva raccontato di aver dormito in stazione per un disguido con l'hotel, dove aveva pernottato solo la prima notte, poi la telefonata si era interrotta e da quel momento risultava irraggiungibile.

Al programma tv Chi l'ha visto? era stata trasmessa una telefonata fatta da un'infermiera italiana che lavora in un ospedale di Berlino, che aveva spiegato di essere sicura di aver visto Nicola in ospedale, dicendo che era stato rapinato di soldi e cellulare. A quel punto la sorella di Nicola Michaela, insieme alla figlia Giulia, lo scorso weekend ha deciso di prendere un aereo e andare di persona a Berlino, per cercare il 48enne in strutture, dormitori e ospedali. Ma le due sono tornate a Marina di Ravenna senza novità.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Poi, improvvisamente, mercoledì mattina la chiamata: un ragazzo che lavora in un hotel poco distante dallo zoo di Berlino ha riconosciuto Nicola - le autorità tedesche avevano diffuso l'avviso di scomparsa dell'italiano. "Il dipendente dell'hotel lo ha visto passare in strada, lo ha riconosciuto e l'ha fermato - spiega la nipote Giulia a RavennaToday - Lo ha portato con sé e ha avvisato la Polizia. Ho parlato con mio zio al telefono, non sta prendendo le medicine (l'uomo deve prendere due volte al giorno un farmaco salvavita dopo un brutto incidente avvenuto 20 anni fa, ndr), ma sta bene, mi ha chiesto di portargli un cambio di vestiti. Oggi pomeriggio prendo un aereo e lo raggiungo, dormo con lui e domani lo riporto a casa".