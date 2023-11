Nuovo servizio di raccolta rifiuti nel centro storico: al via la riorganizzazione dei cassonetti

Dopo l’avvio, da lunedì 16 ottobre, della nuova raccolta porta a porta nel centro storico di Ravenna sono riprese in questi giorni e proseguiranno fino a venerdì 17 novembre le modifiche delle postazioni stradali, in base alle due zone in cui è suddiviso il centro storico: rosa e azzurra.

Nella zona rosa, infatti, si sta ultimando la progressiva sostituzione di tutti i contenitori con cassonetti e carrellati di nuova generazione, che rimarranno sempre a disposizione di tutti i cittadini. In questa area, vero e proprio cuore del centro storico, tutte le utenze saranno servite dalla Raccolta Smeraldo, così chiamata perché l’indifferenziato viene conferito in un cassonetto intelligente (Smarty) dotato di cassetto con limitatore volumetrico e apribile con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Per tutti gli altri tipi di rifiuti (carta, plastica, vetro, vegetale - ove previsto - e organico) il servizio di raccolta differenziata viene effettuato con nuovi cassonetti e bidoni stradali con feritoia (o oblò) a seconda del tipo di rifiuto.

Nella zona azzurra, invece, è iniziata la rimozione graduale dei cassonetti stradali dell’organico e dell’indifferenziato mentre sarà potenziata la raccolta differenziata. In questa area, la raccolta dei rifiuti è mista per le famiglie (la raccolta è a domicilio per indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti), e integrale per le attività (per tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato). Infatti, nella zona azzurra i contenitori stradali di carta/cartone, plastica/lattine e vetro, sono dedicati esclusivamente alle famiglie, perché per le attività tutte le tipologie di rifiuto vengono raccolte a domicilio, secondo il calendario di raccolta.

Ora, con il centro storico tutto il territorio comunale è coperto dal nuovo sistema di raccolta, che coinvolge complessivamente 105.000 utenze, di cui quasi 30.000 domestiche non residenti e oltre 8.000 attività, per un numero di abitanti equivalenti (tenuto conto del turismo, delle seconde case e delle attività economiche) di oltre 280.000 unità. Il nuovo servizio di raccolta nel cuore della città nasce da un’attenta analisi del territorio e dalle esigenze delle attività, a seguito di un percorso di condivisione con l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile mandare una mail all’indirizzo dedicato differenziataravenna2021@gruppohera.it, contattare telefonicamente il Servizio Clienti Hera all’ 800.999.500 (per le famiglie) o 800.999700 (per le attività) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 (numeri verdi gratuiti).

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.