Nuovo look per la piazza di Pinarella: c'è anche una 'fontana dinamica'

E’ stata inaugurata piazza Premi Nobel a Pinarella dopo il nuovo progetto di riqualificazione. Erano presenti il sindaco Massimo Medri, la Giunta comunale, le autorità civili e militari, i rappresentanti del Consiglio di Zona Pinarella-Tagliata e della Proloco Riviera dei Pini e numerosi cittadini. Particolarmente gradita la partecipazione dei bambini della Scuola elementare “G. Deledda”, mentre la banda “Città di Cervia” ha allietato l’evento.

Il progetto, il cui importo complessivo delle opere è di 1 milione di euro, era un preciso obiettivo del mandato del sindaco, con l’intento di rigenerare il cuore della località meta delle vacanze di tante famiglie. La zona presentava diverse criticità come barriere architettoniche, pavimentazione impermeabile, zone d'ombra ridotte e mancanza di sistemi per la raccolta e il riciclo delle acque meteoriche. L’intervento ha riqualificato gli spazi pubblici e ha dato una nuova immagine alla città.

Sono stati riprogettati gli spazi di aggregazione, nei quali è stata incrementata la dotazione ecologico-ambientale con la realizzazione di nuove aree verdi, utili anche per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici e come elemento di contrasto all’inquinamento urbano. L’intervento inoltre si propone di potenziare la sinergia tra i due centri commerciali e di promuovere la piazza come luogo di inclusione sociale, migliorando la qualità ambientale e riequilibrando le proporzioni dello spazio del piazzale.

Inoltre è la vegetazione a giocare un ruolo centrale per il raggiungimento di questi obiettivi, con la realizzazione di una copertura vegetale corrispondente a circa il 50% della superficie totale. La grande presenza di alberature garantisce un abbattimento del calore durante l’estate e un miglioramento del microclima, inoltre rende l’ambiente vario e diverso in ogni stagione. La copertura del suolo con tappezzanti e piccoli arbusti protegge il terreno da compattazione e impoverimento. L’utilizzo di pavimentazione permeabile e la realizzazione di due “giardini della pioggia” al centro del piazzale garantisce un recupero delle acque meteoriche.

La riqualificazione tiene conto anche della necessità di prevedere spazi idonei per usi temporanei per la realizzazione di sagre ed eventi. In particolare nel parco Moneta sono stati rimossi il piccolo anfiteatro in muratura e le altre barriere fisiche e visive, per favorire la sicurezza e l'accessibilità dello spazio aree gioco attrezzate per i bambini. Anche via Tritone è interessato dai lavori nell’attraversamento in adiacenza al piazzale per migliorare la comunicazione tra i due centri commerciali.

Il sindaco Medri e l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Mazzolani hanno dichiarato: “Questo intervento di riqualificazione ci permette di dare nuova vita al cuore di Pinarella, la località scelta ogni anno da migliaia di famiglie per le vacanze e che vanta la pineta come prezioso elemento di richiamo. Con la riqualificazione del piazzale Premi Nobel anche il centro della località si abbellirà, con un’attenzione particolare all'ambiente. L’intervento infatti si ispira alle virtuose best practies e vuole cambiare la prospettiva di relazione, aumentando la sinergia tra i due centri commerciali, nuovo e vecchio, promuovere la piazza a elemento ordinatore di quella parte di territorio e fare diventare l’intera area luogo di inclusione sociale”.

La fontana dinamica a pavimento

Fiore all'occhiello della riqualificazione, è la nuova fontana dinamica a pavimento, opera dell’azienda Forme d’Acqua Venice Fountains. Nella nuova piazza, la fontana è l’elemento che crea un coinvolgente spazio di interazione, destinato a persone di tutte le età. La fontana è formata da cinque ugelli dinamici disposti ai vertici e al centro di un quadrato. I getti d’acqua raggiungono i 2 metri di altezza e si muovono autonomamente l’uno dall’altro, grazie alla predisposizione di una pompa DMX a velocità controllabile per ciascun ugello. Un circuito idrico rimette in circolo sempre la stessa acqua, la quale viene filtrata e bilanciata autonomamente nei valori di pH e Redox, per evitare la formazione di alghe, calcare e la proliferazione di agenti patogeni. Per enfatizzare ulteriormente il progetto, è stata inclusa un'illuminazione Led, con un faro dedicato per ciascun ugello, illuminando completamente i getti e accentuando le coreografie d'acqua. Un anemometro regola automaticamente l'altezza e l'accensione/spegnimento dei getti in base alla pressione del vento, garantendo la massima fruibilità della fontana e una continuità estetica. Il tutto è gestibile da una app sviluppata per intervenire da remoto sui parametri della fontana.

La fontana a pavimento risponde alle esigenze progettuali della nuova piazza, la quale richiedeva spazi adatti per eventi temporanei e sagre. Quando i getti sono spenti, l'area diventa pedonale, e i coperchi dei box sono stati adattati per essere rivestiti con lo stesso materiale della piazza, mantenendo una continuità con la superficie in calcestruzzo architettonico drenante che permette la completa permeabilità del suolo. La fontana simboleggia l’unione tra la città e il mare, contribuendo a migliorare il microclima della piazza e a ridurre l'effetto isola di calore. La vista e il suono dell'acqua creano un effetto psicologico positivo, che anticipa la sensazione di refrigerio e benessere, promuovendo l'aspetto ludico e ricreativo dei giochi d'acqua. L’acqua della fontana, il calcestruzzo drenante e l’alto tasso di vegetazione concorrono alla creazione di un impatto positivo sul microclima urbano, sulla sicurezza idraulica dell’area e sulla riduzione delle polveri sottili, aumentando la resilienza della città ai cambiamenti climatici.