Nuovo medico di base a Sant'Agata sul Santerno

Il dottor Piersante Guerrini cesserà la propria attività di medico di medicina generale a Sant'Agata sul Santerno il 31 marzo. Ringraziandolo per l’attività prestata, Ausl Romagna informa che gli assistiti saranno assegnati d'ufficio alla dottoressa Alina Puica che prenderà servizio a partire dal 1 aprile, con ambulatorio sito a Sant'Agata sul Santerno, in via IV Novembre 2.

Coloro che desiderino modificare la propria assegnazione in favore di un altro medico, possono effettuare la scelta utilizzando le seguenti modalità operative: utilizzando il fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); inviando all’indirizzo di posta elettronica sportellounico.ra@auslromagna.it il modulo di scelta, scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale (link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefonando per appuntamento al numero 0544286661; rivolgendosi direttamente allo sportello unico Cup.