Nuovo piano per l'energia sostenibile e il clima: "Bene, ora concretezza e partecipazione"

Il raggiungimento degli obbiettivi del “piano di azione per l’energia sostenibile (Paes)” di una riduzione del 20% delle emissioni al 2020 rispetto all’anno base 2007 e l’adozione a larga maggioranza del nuovo “piano di azione per l’energia e per il clima (Paesc)” con sfidanti al 2030 di ulteriore riduzione delle emissioni e di crescita delle rinnovabili come minimo al 40%, con l'obiettivo di portarlo al 60% in linea con quanto richiesto dal Parlamento Europeo, sono una buona notizia. Ne sono convinti Articolo Uno e Sinistra per Ravenna, che spiegano: "Tale piano è anche coerente con l’ultimo rapporto dell’International Resource Panel dell’Unep, che affronta le strategie per ridurre le emissioni di gas serra al fine di rispettare gli obiettivi degli accordi di Parigi e mantenere l'innalzamento globale della temperatura entro 1,5/2°. Il dossier individua in particolare due comparti ad alta intensità di carbonio su cui gli autori hanno scelto di concentrarsi, in coerenza con quanto emerge a livello locale dal Paesc: edilizia residenziale e mobilità in particolare veicoli passeggeri. E’ calcolato infatti che nei Paesi del G7 un miglioramento dei materiali, dell'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore delle costruzioni residenziali inciderebbe del 40% sulle emissioni globali e così pure un cambiamento profondo nel settore dei trasporti e in particolare nella produzione e nell'utilizzo delle auto inciderebbe di quasi del 40%. Riteniamo che ora questi temi debbano diventare centrali nella discussione politica e non fermarsi alla sola approvazione di pur importanti documenti di programmazione. Dobbiamo costruire una risposta efficace alla crisi sanitaria, economica, sociale generata dal Covid ed elaborare progetti, in primo luogo sulla trasformazione ecologica, capaci di ottenere quote di risorse europee del Recovery Fund per aprire una fase nuova e avanzata per la nostra comunità".

"Per l'edilizia residenziale, le code dei vecchi strumenti urbanistici fanno emergere molte contraddizioni - aggiungono - Con il nuovo Pug bisognerà cambiare completamente impostazione. Gli strumenti e i regolamenti comunali prevedono standard abbastanza avanzati, ma migliorabili, per le nuove abitazioni (che peraltro vanno limitate) ma è nel patrimonio esistente che serve un vero salto di qualità nell'efficienza energetica, nell'impiego di fonti rinnovabili e pulite al posto delle fonti fossili, nella rimozione dell'eternit, nell'adozione delle tecnologie antisismiche. A tal fine avanziamo tre proposte concrete: costruiamo un patto tra amministrazioni, associazioni imprenditoriali, sindacati dei lavoratori, sistema del credito per valorizzare l'occasione straordinaria del super bonus del 110% (la cui validità va prorogata al 2023 insieme ad altre agevolazioni). Si promuovano incontri (virtuali e reali) di orientamento per i cittadini, per spiegare le opportunità e i vantaggi. Si chieda agli istituti di credito un impegno per rendere possibile effettuare gli interventi a costi molto contenuti per i cittadini e alle imprese di proporre le migliori tecnologie disponibili, di farsi carico delle procedure tecniche. A tal fine proponiamo anche di sostenere anche da noi l’esperienza delle Comunità Solari. Come da indicazioni del Paesc e del progetto europeo “Impulse”, si predisponga un piano decennale per l’efficientamento e l'impiego delle energie rinnovabili negli edifici di proprietà pubblica, abitazioni di edilizia popolare, scuole, uffici, musei, sedi culturali, le strutture sanitarie ecc. Hera e le altre Utilities energetiche debbono diversificare la propria strategia energetica proponendo agli utenti soluzioni, che accanto alla tradizionale monocultura del metano domestico prevedano altre tecnologie, oggi esistenti e competitive, in grado di impiegare energie rinnovabili e pulite".

Per la mobilità urbana, Articolo Uno e Sinistra per Ravenna chiedono "un profondo cambiamento e avanziamo le seguenti proposte: si favorisca la mobilità pedonale e ciclabile (per casa scuola, casa lavoro e accesso al centro turistico- commerciale) con percorsi estesi, segnalati, idonei e sicuri. Si prevedano progetti e investimenti e si costituisca al più presto il Tavolo tecnico con le associazioni del settore, per favorire la mobilità dolce per il rimagliamento delle ciclabili in città, i collegamenti quotidiani dalle frazioni attorno a Ravenna, dalle località del mare e dalle aree di interesse naturalistico a partire dalla realizzazione già nel 2021 del collegamento Ravenna- Bassette-Porto Corsini e Lidi Nord. Si rafforzi e ammoderni il trasporto pubblico, in primis la ferrovia, migliorando i collegamenti con Bologna-Rimini-Ferrara e studiando la possibilità di servire le zone di Classe, S. Michele e Mezzano. Si estendano i servizi di “Tpl a chiamata” in tutto il forese. L’assegnazione di fondi statali per bus elettrici o ad idrogeno offre la possibilità di incrementare il servizio con nuovi collegamenti a emissioni zero per cittadini e turisti al servizio del centro storico, dei quartieri urbani e dei lidi. Si passi alle auto elettriche: tutte le nuove auto comunali siano a motore elettrico. Occorre andare oltre le positive esperienze realizzate definendo un “piano per la collocazione di colonnine di ricarica” in tutto il territorio comunale con particolare riferimento ai punti strategici: aree industriali, centri commerciali, hotel, ristoranti, servizi pubblici. Vanno incentivati gli interventi di installazione di colonnine o prese idonee nei posti auto da parte di privati, va esaminata la possibilità di prevedere anche a Ravenna la messa in opera di colonnine nelle stazioni di rifornimento, vanno coinvolti i “Rent a car” perché si dotino di auto elettriche da noleggiare a prezzi competitivi anche a lungo termine".

"Naturalmente - puntualizzano gli ambientalisti - a tali scelte su edilizia e mobilità vanno integrate scelte altrettanto nette per il passaggio a una vera economia circolare che riduca i rifiuti e consenta un reale recupero di materia e con politiche industriali centrate sulle produzioni verdi e sulle tecnologie pulite. A tal fine in merito al tema dell'ipotesi di progetto Eni per il sequestro della CO2, tenuto conto delle obiezioni che provengono dal mondo ambientalista sullo stoccaggio, chiediamo a Eni, che sta facendo ricerche interessanti su altre modalità di sequestro della CO2 utilizzando alghe e altre essenze vegetali, di mettere in campo nuovi progetti per usare la CO2 ad esempio per produrre biocombustibili (propedeutici anche ad una nuova chimica) che ci parrebbero potenzialmente più coerenti con l'obiettivo di una vera economia circolare e green. Sono proposte concrete, in linea con le previsioni del Paesc, che contrastando l'emergenza climatica globale avrebbero un sicuro effetto positivo su Ravenna, sul nostro ambiente, sulla nostra salute e sulla nostra stessa economia e occupazione. La prossima campagna elettorale può e deve essere occasione di un confronto programmatico serio su questi temi per favorire un grande cambiamento nel periodo 2021-2030. Noi lo faremo, per contribuire a sviluppare una visione di governo della città sulla base di un confronto aperto, ampio capace di portare avanti l’esperienza di Emilia Romagna Coraggiosa, un progetto civico e politico fortemente innovativo per tutto il centrosinistra. Ravenna scelga il coraggio, dia il suo contributo sotto la bandiera di una migliore qualità sociale, urbana e ambientale e la sinistra scelga di essere all'altezza delle sfide e delle opportunità del XXI secolo".

Dopo gli emendamenti promossi da Massimo Manzoli di Ravenna in Comune insieme a Marco Maiolini del Gruppo Misto e condivisi dall’assessore Gianandrea Baroncini, nell’alzare l’obiettivo del taglio delle emissioni di gas climalteranti dal 40 al 60% al 2030, giovedì gli ambientalisti sono scesi in piazza per dare forza alla proposta e reclamare gli impegni della Dichiarazione dell’Emergenza Climatica dello scorso 16 luglio 2019. “Bene che sia stata accolta l’istanza di un “Paesc, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Ravenna”, più coraggioso - aggiungono da Legambiente Ravenna - Ora è necessario che il Comune di Ravenna indirizzi seriamente ogni politica finalizzata alla concretizzazione di tali obiettivi. Non deve poi mancare il tema della partecipazione, necessaria a centrare al meglio le esigenze del territorio. Sindaco e Giunta mettano il progetto del deposito di CO2 al centro del dibattito energetico. Un dibattito al momento inesistente e su cui sono state prese troppe posizioni a favore di Eni piuttosto che alla vera transizione energetica”.