Il nuovo ristorante-pizzeria inaugura e offre cappelletti gratis ai clienti

Il tessuto gastronomico di Ravenna si arricchisce di una nuova attività: il ristorante-pizzeria "Angolo 45", che aprirà le sue porte al civico 4 di Viale Berlinguer, nello stesso palazzo che ospita la sede provinciale di Confartigianato. L'inaugurazione ufficiale è prevista per il 20 novembre, dalle ore 18 alle 21.

Angolo 45 è il risultato della collaborazione di due noti imprenditori ravennati: Andrea Porcelli, chef e proprietario del ristorante-pizzeria "Al45", e Marco Zammarchi, imprenditore ravennate con una consolidata esperienza nel settore dell'innovazione digitale e della customer experience. 'La nostra volontà è quella di essere al servizio delle famiglie per pranzi e cene piacevoli e di qualità - spiega Porcelli - Ma vogliamo essere anche un riferimento per i lavoratori della zona, come ad esempio per Confartigianato e il Comune di Ravenna, che hanno bisogno di pause pranzo veloci, gustose e a buon prezzo".

Il menù si distingue per l'attenzione alla tradizione culinaria romagnola, con una particolare enfasi su piatti come tagliatelle e cappelletti. In occasione dell'apertura, Angolo 45 offrirà ai suoi ospiti la possibilità di assaggiare la propria cucina dalle 18:00 alle 21:00. I clienti inoltre possono già scaricare un coupon speciale dal sito del locale per poter gustare gratuitamente un piatto di cappelletti presso il ristorante.