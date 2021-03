Omicidio di Ilenia Fabbri, analisi della Scientifica nella casa di Faenza e nell'auto del killer

Dopo la lettera ricevuta dal padre, il 54enne Claudio Nanni, che si trova in carcere quale presunto mandante dell'omicidio della madre, la 46enne Ilenia Fabbri trovata uccisa in una pozza di sangue poco prima dell'alba di sabato nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, la figlia Arianna ha contattato un legale (l'avvocato Veronica Valeriani) per avviare l'iter di richiesta colloquio in cella.

Sul fronte indagini, spiega l'Ansa, mercoledì la polizia Scientifica di Bologna, su delega del Pm titolare del fascicolo Angela Scorza, come anticipato dalla stampa locale ha avviato gli accertamenti dattiloscopici sui 2.200 euro circa trovati a Pierluigi Barbieri, sicario reo confesso, al momento del suo arresto nella sua abitazione del reggiano. Venerdì inoltre, a Roma, sempre la Scientifica avvierà gli esami sul materiale isolato nell'appartamento del delitto di via Corbara a Faenza e sulla Toyota Yaris in uso a Barbieri anche la mattina dell'omicidio.