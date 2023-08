Online il bando per le borse di studio dell'anno scolastico 2023-2024: come fare la domanda

E’ online il Bando per la concessione di Borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024. Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 18 del 26 ottobre 2023. I contributi sono destinati agli studenti residenti in Emilia-Romagna, di età non superiore ai 24 anni, nati a partire dall' 1/1/1999 (requisito non richiesto agli studenti e studentesse disabili certificati) che frequentino le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, ovvero il secondo e il terzo anno dell’IeFP presso un ente di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP, oppure le tre annualità dei percorsi personalizzati dell’IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP.

Saranno finanziate le richieste in base all’Isee del nucleo familiare dello studente, infatti per chi rientra nella Fascia 1 Isee (da 0 a 10.632,94 euro) la Regione concederà il beneficio mentre verrà valutata l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari prendendo in considerazione anche le domande presentate da chi rientra nella Fascia 2 Isee (da 10.632,95 a 15.748,78) in base alla disponibilità finanziaria residua.

Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line da uno dei genitori, dal legale rappresentante/tutore dello studente o, nel caso in cui sia maggiorenne, dallo studente stesso, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it in cui si accede esclusivamente con lo SPID, la CIE o la CNS. Allo stesso indirizzo è reperibile anche la guida per la compilazione. La domanda può essere compilata anche presso i Caf convenzionati come da elenco pubblicato sul sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it.

Si precisa che le borse di studio destinate al biennio e agli studenti dell’IeFP, finanziate con risorse regionali, saranno erogate dalla Provincia di Forlì-Cesena secondo le modalità indicate nel bando provinciale. L’importo verrà successivamente determinato dalla Regione Emilia-Romagna in relazione alle risorse disponibili e al numero di domande ammesse. E’ prevista una maggiorazione del 25% in relazione al merito e alla condizione di disabilità certificata. Le borse di studio destinate agli studenti che frequentano l’ultimo triennio, finanziate con risorse statali, saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con modalità che saranno stabilite in seguito.

Il bando sarà consultabile on-line fino alla scadenza del 26 ottobre 2023 all’Albo Pretorio telematico della Provincia di Forlì-Cesena e sul sito dell’Ente www.provincia.fc.it alla sezione Attività “Istruzione”. Si precisa che nel medesimo periodo oltre al bando per le borse di studio (di competenza delle Province) sarà aperto anche il bando per i contributi libri di testo (di competenza dei Comuni) per il quale occorre presentare un’ulteriore domanda. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio di questa Amministrazione Provinciale (tel. 0543/714261 – 0543/714260) o presso le Segreterie delle Scuole o Enti di formazione frequentati.