Online il blog “Ravenna Vibes”, realizzato dagli studenti del Ginanni e dedicato alla promozione del territorio locale

È stato aperto dagli studenti del corso Turismo dell’Istituto “Ravenna Vibes”, un blog con articoli sui luoghi d' arte e di cultura, su spettacoli, mostre ed eventi teatrali della città di Ravenna, con la finalità di conoscere e di promuovere il territorio locale. Il link del blog è ravennavibes2024.worpress.com.

La docente referente del blog è Daniela Martino, coadiuvata da Luca Maggio e Silvia Tarroni.“Il blog – raccontano gli insegnanti - è stato realizzato anche grazie al prezioso apporto dell’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, che ha tenuto una lezione di formazione ai ragazzi per dare loro informazioni utilissime su come impostare il lavoro, per realizzare uno strumento che sia attrattivo dal punto di vista turistico”. Gli aggiornamenti del blog si possono seguire anche su instagram, all’indirizzo ravennavibes.