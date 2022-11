Pavoni di Punta Marina, l'assessore chiarisce: "Non li sposteremo tutti. Disponibili a farli ospitare ai privati, ma a certe condizioni"

Sono diverse le manifestazioni di interesse ricevute dal Comune in merito all'avviso, pubblicato a metà ottobre, per catturare e delocalizzare i pavoni dell'abitato di Punta Marina e nelle aree naturali circostanti. Nonostante la scadenza dell'avviso, fissata per il 10 novembre, è probabile che l'amministrazione comunale decida di estendere per almeno altri dieci giorni la manifestazione d'interesse, in quanto sono arrivate osservazioni da alcuni partecipanti per chiedere maggiori specifiche sulla superficie da avere a disposizione per ospitare i volatili o quali modalità siano da attuare per l'accoglienza degli stessi.

"Ci tengo a chiarire una cosa, visto che ho sentito tante voci sbagliate in questi giorni: noi vogliamo spostare alcuni (e non tutti) pavoni da Punta Marina per fare in modo che una cosa così bella non venga più recepita come un problema, come in tanti ci hanno invece segnalato - spiega l'assessore ai diritti degli animali Igor Gallonetto, che sgombra subito il campo da ogni eventuale dubbio - Nessun pavone dovrà o potrà essere ucciso o tenuto in gabbia, ma saranno affidati solo a scopo agricolo o ornamentale. Il nostro intento è quello di far sì che i pavoni vivano liberi nel luogo migliore per loro, che non è in mezzo alla strada ma dev'essere un luogo verde".

L'assessore precisa che lo spostamento non riguarderà tutti i pavoni, il cui numero resta difficile da quantificare: "C'è chi parla di 40, altri di 80, altri addirittura 100, ma il numero vero nessuno lo sa perchè non è mai stato fatto un censimento - specifica Gallonetto - Faremo un monitoraggio preciso, ad esempio con i braccialetti elettronici, per decidere quanti eventualmente affidarne, ma non vogliamo portarli via tutti in ogni caso, perchè sono una ricchezza del territorio di Punta Marina. A noi interessa soprattutto che chi si candida abbia i requisiti per tenerli e le strumentazioni adatte per la cattura e il trasporto, perchè gli animali non devono soffrire in gabbia. Poi faremo dei controlli anche successivamente all'affido. Se ci fossero privati che hanno superfici abbastanza grandi da ospitarli, comunque, possono partecipare alla manifestazione di interesse e potrebbero accoglierne qualcuno".

Gallonetto replica poi a quanti, nei giorni scorsi, hanno denunciato sui social catture eseguite nottetempo o uccisioni di pavoni: "Non abbiamo fatto nessun prelievo, nè abbiamo riscontrato la presenza di pavoni morti per cause naturali o per avvelenamento. Se qualcuno, invece, avesse trovato dei pavoni morti lo invito a sporgere denuncia contro ignoti e a chiamare le autorità competenti per verificare, prima di fare un post sui social".