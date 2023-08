"Un percorso sicuro in bici da Lido di Dante a Lido Adriano": i cittadini lanciano una petizione online

Una petizione per rendere sicuri gli spostamenti in bicicletta fra Lido di Dante e Lido Adriano. L'iniziativa è stata lanciata in questi giorni da un gruppo di cittadini per chiedere una soluzione all'Amministrazione ravennate. "Chi frequenta i Lidi Ravennati sa quanto siano belli e piacevoli da vivere, con spiagge e pinete incontaminate, immerse nel Parco Delta del Po. In particolare, tra i lidi sud, ci si può spostare in bici percorrendo tratti di strada asfaltata alternati a piste ciclabili dedicate. Purtroppo, tra Lido di Dante e Lido Adriano (che distano circa 3 chilometri) utilizzando la bicicletta per spostarsi da uno all’altro si è costretti a percorrere un tratto di strada molto pericoloso", spiegano i promotori della petizione.

In quel tratto di strada (viale Alessandro Manzoni), come precisano i promotori della petizione lanciata online sul sito ChangeOrg, "le due corsie sono separate da un largo spartitraffico ricoperto d’erba che di fatto limita fortemente la dimensione delle corsie, per cui si è costantemente sorpassati da automezzi, con serio pericolo di incidenti a danno dei ciclisti".