Prima il tornado, poi i ladri: scatta il pranzo benefico per aiutare la piadineria a ripartire

Dopo il tornado che gli ha distrutto la casa e il ristorante, anche i ladri. Nei giorni scorsi alcuni ignoti, durante la notte, si sono introdotti nel capanno di "Le Spighe - Non sono piadine" allestito in piazza del Popolo a Ravenna per le festività natalizie. L'attività di Alfonsine, gestita dal titolare Andrea Ricci Maccarini, nel luglio scorso era stata pesantemente danneggiata dal tornado che si è abbattuto nel Ravennate. I ladri hanno portato via dal capanno di legno, situato proprio di fronte alla Prefettura, anche il contenitore con le offerte allestito proprio per raccogliere fondi per ripartire, contenente circa un migliaio di euro.

Per cercare di dare un piccolo aiuto all'imprenditore, che nei mesi scorsi ha anche aperto una raccolta fondi con un obiettivo di 30mila euro , è stato organizzato l'evento benefico "Una piadina col cappotto". Domenica 14 gennaio, dalle 11.30 alle 16.30, chiunque vorrà aiutare l'attività a ripartire potrà recarsi fuori dalla piadineria di via Raspona ad Alfonsine per un pranzo solidale all'aperto.

"In questo modo raccoglieremo fondi per Andrea, che ha perso in un sol colpo la casa e il proprio lavoro, gettando letteralmente all'aria i sacrifici di una vita - spiega l'organizzatrice dell'evento, l'ex consigliera Samantha Tardi, che ha lanciato anche una seconda raccolta fondi - Un piccolo gesto per noi, un grande segnale per lui".