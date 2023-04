Pineta devastata a Marina Romea, il sindaco: "Sarà completamente riforestata"

L'area disboscata della pineta di Marina Romea "sarà completamente riforestata". Lo afferma il sindaco di Ravenna Michele de Pascale in riferimento all’abbattimento abusivo scoperto a metà marzo e già al centro di una interrogazione del consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. “Il Comune di Ravenna – precisa il sindaco – in data 27 marzo ha già richiesto l’autorizzazione di accesso per poter effettuare un sopralluogo finalizzato alla progettazione della messa in ripristino al fine di ripiantumare l’area non appena le condizioni stagionali lo renderanno possibile, auspicabilmente già nel prossimo autunno. L’area dunque verrà completamente rinaturalizzata e riforestata, come segnale deciso rispetto ai responsabili dell’abbattimento abusivo di piante, perché deve essere chiaro che a Ravenna è inaccettabile e intollerabile qualunque comportamento volto ad alterare artatamente lo stato delle zone naturali per fini non corretti".

Non solo, De Pascale risponde anche a un ulteriore intervento di Ancisi che, giovedì mattina ha inviato al gruppo Carabinieri Forestale un esposto per far luce sulla vicenda. Nella comunicazione, il consigliere d'opposizione faceva fra l'altro riferimento al documento di fattibilità approvato il 3 aprile scorso, legato a "un intervento per zona sosta legata al Parco Marittimo Lidi Nord (tra Casal Borsetti e Marina di Romea), intestato anche al sindaco e all’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna, destinato ad occupare circa 3.000 metri quadrati di pineta strettamente vicini all’area soggetta a sequestro - a causa del disboscamento abusivo -, allo scopo di riservarne 700 alla realizzazione di 56 posti auto".

In prossimità dell'area disboscata, come riferito da Ancisi, vi sarebbe infatti un'altra area pinetale dove, da tempo, si sarebbe sviluppato un parcheggio abusivo. Il consigliere d'opposizione ravvisava quindi una peculiare "analogia" fra i due spazi vicini. A queste dichiarazioni ha risposto il sindaco: "Per quanto riguarda le strumentalizzazioni riferite a progettualità che si stanno sviluppando in aree diverse rispetto a quella in oggetto, fatichiamo a comprenderne il senso; sono affermazioni profondamente lesive dell’onore dell’Amministrazione comunale e le rigettiamo in maniera molto ferma”.