Terminato lo sbarco dei 57 migranti: 14 minori già trasferiti nel centro di accoglienza ravennate

Sono terminate intorno alle ore 13.30 le operazioni di sbarco dei 57 migranti a bordo della nave ong di Medici Senza Frontiere 'Geo Barents', che aveva salvato lo scorso venerdì le persone da una barca di legno trovata nella zona di Malta, a 1639 chilometri da Ravenna. La Prefettura precisa che si tratta di 43 adulti e 14 minori non accompagnati (e non 13 come precedentemente comunicato) tutti uomini. 26 di loro sono del Bangladesh, 7 del Sudan del Nord, 10 dell'Egitto, 6 del'Etiopia, 2 dell'Eritrea e 6 del Pakistan. Si tratta del sesto sbarco a Ravenna nell'ultimo anno: il primo avvenne il 31 dicembre di un anno fa.

Le operazioni di sbarco si sono svolte nella banchina del Terminal crociere di Porto Corsini, mentre - d'intesa con il Comune di Ravenna - è stato deciso di effettuare le operazioni sanitarie e di polizia presso il Pala de André, dove lunedì mattina si è svolto con esito positivo un sopralluogo per verificare le condizioni logistiche e organizzative delle misure di accoglienza dei migranti. Al Pala De Andrè sono in corso le visite mediche da parte del personale dell’Ausl Romagna e finora non sono emersi casi sanitari critici, fatta eccezione per alcuni casi che hanno richiesto il supporto psicologico.

I 14 minori sono stati già accompagnati presso la struttura Cas di Santa Maria in Fabriago a Lugo, gestita dalla Cooperativa il Solco insieme alla Cri di Lugo, dopo l’effettuazione di tutti gli adempimenti di polizia e dei servizi sociali del comune. Sono in corso tutti gli altri adempimenti per i migranti adulti al termine dei quali 35 saranno accompagnati con un pullman al centro Mattei di Bologna per essere poi distribuiti su base provinciale secondo il piano di riparto elaborato insieme alla Prefettura di Bologna. Gli altri 8 migranti saranno prelevati direttamente dai gestori di Rimini e Forlì – Cesena presso il Palazzetto ravennate. A Ravenna non rimarrà neanche un adulto: la maggior parte (11) andranno a Bologna, 8 a Modena, 5 a Reggio Emilia, 5 a Parma, 4 a Forlì-Cesena e 4 a Rimini, 3 a Ferrara e 3 a Piacenza.

“Voglio ringraziare ancora una volta – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – la macchina dell’accoglienza che si è fatta trovare pronta per gestire le operazioni di sbarco e i connessi aspetti procedurali. Si tratta del sesto sbarco a Ravenna e per la prima volta è stato utilizzato il Pala De Andrè come richiesto dal Comune che per la sua funzionalità garantisce le ottimali condizioni sotto ogni aspetto.”