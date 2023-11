Presunti scafisti tra i migranti della 'Geo Barents': due uomini trattenuti in Questura

Due uomini sono stati trattenuti dalle forze di polizia in quanto sospettati di essere gli scafisti che avrebbero condotto l'imbarcazione con 57 migranti soccorsa poi dalla nave ong di Medici Senza Frontiere 'Geo Barents' attraccata mercoledì mattina a Porto Corsini. Come rende noto la Prefettura di Ravenna, al termine di tutti gli adempimenti sanitari e di polizia effettuati nel corso del pomeriggio al Pala De André, due persone sono state trattenute in Questura per ulteriori accertamenti. Tutti gli altri migranti sono stati invece accompagnati nelle sedi di destinazione come da piano di riparto elaborato insieme alla Prefettura di Bologna. Stando alle prime informazione i due trattenuti sarebbero un minorenne egiziano e un adulto sudanese.