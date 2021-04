Primo maggio: i sindacati al Pala de Andrè per omaggiare i lavoratori impegnati nella campagna vaccinale

“L’Italia si cura con il lavoro” è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per la Festa dei lavoratori che, purtroppo, anche quest’anno sarà condizionata dalla pandemia e dalle normative atte a prevenire i contagi. In occasione del primo maggio, i sindacati confederali territoriali vogliono mandare un messaggio di vicinanza a tutti le lavoratrici e i lavoratori e per farlo hanno scelto un luogo simbolo dell’attuale battaglia contro il covid. Nella giornata di sabato i segretari generali territoriali di Cgil, Cisl e Uil (rispettivamente Marinella Melandri, Roberto Baroncelli e Carlo Sama) si ritroveranno al Pala De Andrè di Ravenna in segno di vicinanza al personale che ogni giorno garantisce migliaia di vaccinazioni per proteggere i cittadini dal virus. Assieme a loro saranno presenti anche il sindaco Michele de Pascale e Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna. La ricorrenza sarà accompagnata da una diretta streaming (a partire dalle ore 11) sulle pagine social delle organizzazioni dei lavoratori.