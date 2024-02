Primo soccorso e adolescenza: tante iniziative per genitori e famiglie

A Russi il progetto comunale "La Comunità educante" prosegue con la rassegna "Conversazioni sulla salute 2024", una serie di iniziative di approfondimento aperte a tutta la cittadinanza. In continuità con gli anni scorsi, l'obiettivo è coinvolgere la popolazione su temi di interesse generale (nel 2023 gli argomenti riguardavano la terza età e i caregiver). A differenza delle edizioni precedenti, invece, quest'anno i temi sono stati individuati anche attraverso un sondaggio proposto ai cittadini, in particolare ai genitori. Alla luce delle risposte così raccolte, il Comune ha scelto di proporre appuntamenti dedicati al primo soccorso pediatrico, all'affettività e sessualità negli adolescenti e preadolescenti, all'approccio all'emergenza in collaborazione con la Pubblica Assistenza della Città di Russi (nella stessa occasione, in apertura dell'iniziativa, sarà inaugurato un defibrillatore semi-automatico al Nido comunale).

Inoltre, in collaborazione con il Centro per le famiglie di Ravenna, Russi e Cervia, sono in corso di programmazione laboratori sulla gestione delle emozioni, per ragazze e ragazzi dai 10 ai 12 anni e per i loro genitori, con una serata di presentazione online. "L’obiettivo di questa rassegna - spiegano le Assessore Anna Grazia Bagnoli e Monica Grilli - è portare all'attenzione dei cittadini temi che riguardano la salute pubblica e il benessere delle diverse fasce di popolazione. Dopo il focus sugli anziani dello scorso anno, nel 2024 ci è sembrato giusto offrire spunti di approfondimento teorici e pratici ai genitori di bimbi e adolescenti, chiedendo come sempre la collaborazione ad esperti del settore".

Gli appuntamenti

Martedì 13 febbraio 2024, ore 20.30 alla Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10: Primo soccorso pediatrico e cura dei bambini, a cura del Dott. Leonardo Loroni e del Dott. Angelo Antonellini, pediatri. Nel corso dell'incontro gli esperti risponderanno anche alle domande e ai dubbi dei genitori.

Martedì 20 febbraio 2024, ore 20.30 alla Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10: affettività e sessualità in adolescenza e preadolescenza. Incontro aperto sia alle famiglie che ai ragazzi, a cura della Dott.ssa Stefania Frezza (ostetrica del Consultorio familiare - Spazio giovani) e della Dott.ssa Francesca Castoldi (psicologa del Consultorio familiare - Spazio giovani).

Lunedì 26 febbraio 2024, ore 20.30: serata di presentazione online dei laboratori sulla gestione delle emozioni per ragazze e ragazzi dai 10 ai 12 anni e per genitori di adolescenti (il link sarà disponibile non appena le date dei laboratori saranno definite).

Sabato 2 marzo 2024, ore 15.30 al Nido d'infanzia comunale A. P. Babini, via Roma 1: Approccio all'emergenza: manovre rianimatorie di base in età pediatrica per soccorritori non sanitari, a cura del Dott. Cesare Renzelli, pediatra, e di Angelo Mansi, infermiere Emergenza Urgenza.