Peggiorano le condizioni di Sara, la piccola affetta da un raro tumore: aperta una nuova raccolta fondi

Brutte notizie per la piccola Sara Cantagalli, la bimba faentina di 5 anni alla quale tre anni fa è stato diagnosticato un raro tumore, un neuroblastoma al quarto stadio, curato con cicli di chemioterapia e che sembrava essere scomparso. A giugno 2023 era stato comunicato ai genitori della piccola la presenza di una recidiva e Sara era stata costretta a ricominciare le terapie e i ricoveri in ospedale.

La solidarietà verso questa famiglia si è sempre fatta sentire dalla comunità di Faenza nel corso degli anni, ma ora la situazione della bimba si è aggravata. "Dall'ultima pet fatta si è visto che il tumore si è espanso in più punti - spiega babbo Mattia - Ora Sara continua con la chemioterapia fino ai prossimi controlli, che ci verranno detti quando sarà il momento".

Maria, la mamma di Sara, per seguire la piccola non lavora da tempo e le spese sono sempre maggiori. Così i genitori di Sara hanno lanciato una nuova raccolta fondi su GoFundMe. “I continui spostamenti, tra benzina e alloggi, non sono più sostenibili - spiega mamma Maria - Nostra figlia è seguita all’ospedale Sant'Orsola di Bologna, ed è difficile andare avanti. Sara ha bisogno ancora del vostro aiuto, le servirà per poter vincere la sua battaglia”.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile a questo link.